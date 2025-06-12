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11مصابًا في حادث تصادم مينى باص وسيارة نقل بمحور الضبعة

01:58 م الخميس 12 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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كتب- أحمد عادل:


وقع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نقل أعلى محور الضبعة بعد الطريق الإقليمي، صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحاث لنقل المصابين لأقرب مستشفى.


تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى نقل على طريق محور الضبعة.


تم الدفع بفرق من رجال المرور والأوناش، مدعومين بسيارات إسعاف لنقل المصابين ورفع اثار الحادث.


وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى زايد المركزي للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

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مينى باص سيارة نقل محور الضبعة الطريق الإقليمي
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