الداخلية تضبط 233 قضية مخدرات و52 سلاحًا ناريًا في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، في إطار جهودها المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط العناصر الإجرامية، وفرض السيطرة الأمنية في أنحاء الجمهورية.

ونجحت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 233 قضية اتجار بالمواد المخدرة تورط فيها 267 متهمًا، وضُبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها: أكثر من 176 كجم حشيش، و29 كجم بانجو، و9 كجم هيروين، وقرابة 16 كجم هيدرو، و2 كجم شابو، و2 كجم آيس، وأكثر من 1 كجم استروكس، وأكثر من 1 كجم بودر، و40 جرام أفيون، إلى جانب 2637 قرصًا مخدرًا.

وأسفرت الجهود أيضًا عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهمًا، بينها بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و37 فرد محلي، إضافة إلى 140 طلقة نارية متنوعة، و2 خزينة، و224 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملة 53,691 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 152 حكم جناية، و15,914 حكم حبس جزئي، و3,569 حكم حبس مستأنف، و25,587 حكم غرامة، و8,469 مخالفة.

وضبطت أجهزة الأمن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من متهمين اثنين ارتكبا حادثين، كما ألقت القبض على 27 متهمًا هاربًا، و15 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة.

وشملت الحملة ضبط 321 دراجة نارية مخالفة، و21,038 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 55 سائقًا على الطرق السريعة، وتبيّن تعاطي 8 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين وفرض الأمن في الشارع المصري.