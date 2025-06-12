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التحقيق في حريق شقة سكنية بمدينة نصر

10:48 ص الخميس 12 يونيو 2025

حريق شقة

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كتب- محمود الشوربجي:
تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، تحقيقاتها في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب اندلاعه، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.
بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية تقع بالطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار والمباني المجاورة.
أسفر الحريق عن تلفيات مادية بالشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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حريق شقة مدينة نصر نيابة مدينة نصر
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