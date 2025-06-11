قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "سرقة أموال نوال الدجوي"

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك عقب تنازل الشاكية عن شكواها رسميًّا، وعدم توجيه أي اتهام إلى أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

وكشفت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات انتهت إلى عدم تورط كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في ارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.