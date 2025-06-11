إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "سرقة أموال نوال الدجوي"

10:45 م الأربعاء 11 يونيو 2025

نوال الدجوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك عقب تنازل الشاكية عن شكواها رسميًّا، وعدم توجيه أي اتهام إلى أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

وكشفت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات انتهت إلى عدم تورط كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في ارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نوال الدجوي حفظ التحقيقات سرقة أموال حفيدة الدجوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل