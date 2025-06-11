تفاصيل إصابة 5 أشخاص في "خناقة بالشوم" بالعمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة العمرانية التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على لهو الأطفال في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات المشاجرة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة العمرانية، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، من بينهم حالتان بحالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المشاجرة نشبت على خلفية لهو الأطفال بين الجيران، وتطورت إلى اشتباك بالأيدي واستخدام أدوات حادة وعصا "شوم".

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وبيان مدى تورط كل طرف.