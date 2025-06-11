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خاطروا بحياة الناس.. 3 سيارات تُشعل الجنون على صحراوي الإسكندرية| فيديو

09:08 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام قائدي 3 سيارات بأداء حركات استعراضية خطرة على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثانِ العامرية بمحافظة الإسكندرية، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارات الظاهرة في الفيديو وضبط قائديها، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة كما ورد في المقطع المتداول.

اتُّخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارات وسائقيها.

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وزارة الداخلية خاطروا بحياة الناس 3 سيارات تشعل الجنون صحراوي إسكندرية 3 سيارات استعراض خطر
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