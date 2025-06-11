كتب- محمود الشوربجي:

صرحت النيابة العامة بالقاهرة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة الأزبكية

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل المتوفى كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية، يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالي بسقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.