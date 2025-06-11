كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق في واقعة اعتداء مسجل خطر على موظف بسلاح أبيض "مطواة"، عقب خروجه من المسجد في منطقة منشأة جمال عبد الناصر.

تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من المستشفى،تفيد باستقبال موظف يُدعى "حمدي مخيمر"، موظف، ومقيم بمنشأة جمال عبد الناصر، دائرة القسم، مصاب بجروح قطعية في اليد والكف والوجه والرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء خروج المجني عليه من المسجد بالمنطقة، قام المتهم "محمد السيد"، بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة ومزق جسده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من قسم شرطة حلوان، من القبض علي المتهم وضبط بحوزته علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.