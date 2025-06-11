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تأجيل استئناف 9 متهمين بـ"حرس الثورة" لـ4 يوليو

07:05 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حرس الثورة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"، والمتهمين بتولي وقيادة جماعة إرهابية، إلى جلسة 4 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وجاءت أسماء المتهمين الذين تقدموا بالاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة" كالتالي: حسام منوفي محمد منوفي سلام (المتهم رقم 3)، وأنس جمال سعد خليفة (المتهم رقم 4)، وعمرو السيد محمود محمد (المتهم رقم 9)، وحذيفة مختار سالم محمد (المتهم رقم 10)، والبراء فايد عبد الكريم (المتهم رقم 11)، وأحمد محمد شعبان الفرماوي (المتهم رقم 15)، وعبد الله خميس محمد حسين (المتهم رقم 16)، ومعاذ أحمد عامر محمد (المتهم رقم 22)، ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز (المتهم رقم 43).

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية، والتي تضم 43 متهمًا، حيث قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ28 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

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مجمع محاكم بدر قضية حرس الثورة جماعة إرهابية المستشار حمادة الصاوي
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