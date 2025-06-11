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رفض استئناف متهمين وتعديل عقوبة ثالث في "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

06:55 م الأربعاء 11 يونيو 2025

رفض استئناف متهمين وتعديل عقوبة ثالث في "اقتحام مر

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي (المتهم رقم 48 بأمر الإحالة) والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب (المتهم رقم 58)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.

كما قررت المحكمة تعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام (المتهم رقم 16)، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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مجمع محاكم بدر اقتحام مركز شرطة أطفيح النيابة العامة
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