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تأجيل استئناف المتهم الرئيسي في "تظاهرات الألف مسكن" لـ14 يوليو

06:30 م الأربعاء 11 يونيو 2025

مجمع محاكم بدر

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم أحمد محمد عباس، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات الألف مسكن"، لجلسة 14 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد بتاريخ 18 نوفمبر 2018.

وتحمل القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، ويُحاكم فيها 12 متهمًا، بينهم اثنان من الجنسية السورية، لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرات وقعت يوم 20 ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 شخصًا، بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين ومندوب شرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، شاركوا في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالسلم العام، وحملوا أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وقاموا باستخدام العنف ضد المواطنين وقوات الأمن.

كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "أ. م. ز" عمدًا، والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين والمواطنين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.

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