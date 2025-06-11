بالفيديو.. 3 بنادق تُرعب سائق توك توك خلال مطاردة بأسيوط

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص وهم يحاولون استيقاف مركبة "توك توك" باستخدام أسلحة نارية، ما أثار الذعر بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود ليوم 5 مايو الماضي، حين تلقى مركز شرطة القوصية بأسيوط بلاغًا من شخصين أفادا بقيام 3 عمال – لهم معلومات جنائية – بمحاولة إيقافهما أثناء استقلالهما "توك توك"، وذلك بسبب خلافات بينهم تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا الترهيب دون إطلاق نار أو وقوع إصابات. وتم ضبطهم في حينه، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق خرطوش استخدمت في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل الجريمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.