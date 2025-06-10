حريقان دون إصابات في صقر قريش وحدائق أكتوبر

القاهرة - مصراوي:

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الثلاثاء، على حريق شبَّ داخل غِيّة حمام بالطابق الأخير من عقار بمساكن صقر قريش، دون إصابات.

تلقّت غرفة عمليات الحماية المدنية البلاغ، فانتقلت إلى الموقع سيارتا إطفاء نجحتا في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية، بينما جرى إخلاء السكان احترازيا لحين انتهاء عمليات التبريد.

وفي حادث منفصل، أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في شقة خالية بالطابق الثالث من عقار مكوّن من ستة طوابق داخل كمبوند دجلة جاردنز بحدائق أكتوبر.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، في حين فُصل التيار الكهربائي عن المبنى كإجراء وقائي لحين الانتهاء من التبريد ورفع آثار الحريق.

حرّرت الأجهزة الأمنية المحضرين اللازمين، وأُخطرت النيابة العامة للوقوف على أسباب اندلاع النيران في الواقعتين.