إعلان

الداخلية تواصل مبادرة مأموري أقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

07:51 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

جانب من المبادرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

مأمورو أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن وزعوا عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة كلنا واحد الداخلية مأمور القسم مساعدة الأسر الأكثر احتياجا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان