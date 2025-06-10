الداخلية تواصل مبادرة مأموري أقسام الشرطة لدعم محدودى الدخل

القاهرة - مصراوي:

تواصل وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

مأمورو أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن وزعوا عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.