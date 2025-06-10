الداخلية تكشف حقيقة فيديو قتل هرة بالغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام (القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية) بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه في محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.