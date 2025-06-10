كتب- أحمد أبوالنجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أن الفحص كشف أن الحادث وقع بتاريخ 9 يونيو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بلاغًا بحدوث مشاجرة داخل إحدى القرى السياحية بدائرة القسم. المشاجرة دارت بين طرف أول يضم 3 أشخاص (أحدهم مصاب بجروح وكدمات متفرقة)، وطرف ثانٍ يضم شخصين. وقد تعدى كلا الطرفين على الآخر، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزة أحدهم رادع شخصي (أداة صوتية) استخدم في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



