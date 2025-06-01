انتهاء سماع أقوال محامي الطفل صاحب الكلب في واقعة نجلي زينة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت جهات التحقيق بالجيزة، من سماع أقوال محامي الطفل "صاحب الكلب" بواقعة المشاجرة مع نجلي الفنانة زينة، في كموبند بأكتوبر.

كما استمع رجال التحقيق لأقوال فرد أمن الكومبوند، شاهد عيان على واقعة اتهام زينة لشابين بتسبب كلبهما بعقر نجليها، ما أدى لإصاباتهما.

وتغيب الطفلان "عز الدين وزين الدين" نجلا الفنانة زينة، أمس، عن جلسة الاستماع لأقوالهما في واقعة هجوم كلب عليهما.

وفى وقت سابق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنانة زينة من سراي النيابة بالضمان الشخصي، كما قررت جهات التحقيق طلب مشرف أمن كمبوند بالشيخ زايد لجلسة تحقيق.

كما أمرت جهات التحقيق، بضبط الكلب محل الواقعة، والتحفظ عليه وتحرير المحضر بالإجراءات للعرض فور التمكن من ضبطه، واستعجال ورود تحريات المباحث حول الواقعة.