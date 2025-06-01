العربية عدت الرصيف التاني.. ماذا حدث بواقعة دهس أسرة كاملة بالمقطم؟

كتب- محمود الشوربجي:

تواصل نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم مروع، بكورنيش المقطم الجديد.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا من أسرة واحدة وهم زوج يدعى "إسلام"، وزوجته "زينب" لم يمض على زواجهما أشهر قليلة، ووالدة الزوجه وشقيقتها، وتوفي الضحايا إثر حادث تصادم مع سيارة ملاكي.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة سبب الحادث وفحصها، وحجز المتهم وعرضه على الطب الشرعي، لبيان تعاطيه للمخدرات، وتفريغ كاميرات المراقبة.

قيادة عكس الاتجاه

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتاد الاستعراض بسيارته بحركات خطرة بكورنيش المقطم، ويوم الواقعة كان يقود على الاتجاه المعاكس لسيارة الضحايا، ثم فجأه قرر تجاوز الرصيف وقفز إلى الاتجاه الآخر ليصطدم بسيارة الضحايا.

وأكد شهود العيان والتحقيقات الأولية أن قائد السيارة كان يقود سيارته برعونة وسرعة زائدة وحركات استعراضية أدت إلى اصطدامه بسيارة أخرى، مما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطرة، ووضعهم داخل العناية المركزة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، وسقوط ضحايا.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة ونقل الضحايا، إلى المستشفى، وتم اقتياد السائق إلى قسم الشرطة، وحرر محضر رسمي بالواقعة.