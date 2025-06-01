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حالتا إصابة في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

07:42 م الأحد 01 يونيو 2025

حريق هائل فى مصنع - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق مصنع بلاستيك بالقليوبية حالتي إصابة مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بشارع الوحدة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مجاور لمدرسة والمكون من 4 طوابق، ونشوب الحريق بالبابقين الثالث والربع.

ويجابه رجال الإطفاء مصدر النيران لتقليل حجم الخسائر ونقل مصابين اثنين إلى مستشفى ناصر للعلاج.

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