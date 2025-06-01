"وفاتان وإصابات بكسور وشلل".. مأساة أسرة في حادث المقطم على يد مخمور

كتب- أحمد عادل:

بصوت خافت أنهكه البكاء، بدأ "إسلام محمد"، نجل السيدة المتوفاة في حادث المقطم المروع المتسبب به "أمين النرش" شقيق "سيدة المطار"، يروي تفاصيل الكارثة التي حلت بعائلته، وفقد خلالها والدته وزوج شقيقته، بينما ترقد شقيقتاه في العناية المركزة بإصابات بالغة.

وقال "إسلام محمد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن سيارة أسرته كانت في طريقها للعودة إلى المنزل على طريق كورنيش المقطم، بعد شراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فوجئوا بسيارة المتهم تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، حيث فقد قائدها السيطرة عليها، وهي من طراز "دودج" الضخمة.

وتابع الابن المكلوم أن الحادث أسفر عن وفاة والدته "نحمده عطية" 45 عامًا، وزوج شقيقته "إسلام عبده" 27 عامًا، كما تسبب في إصابة شقيقتيه بإصابات بالغة استدعت خضوعهما لعمليات جراحية ونقلهما إلى العناية المركزة.

وأضاف أن شقيقته "زينب" 25 عامًا، تعاني من كسر في الحوض وكسور متفرقة في اليد والقدم، وتحتاج لإجراء عدة عمليات جراحية، فضلًا عن نزيف في الرئة، وحالتها غير مستقرة حتى الآن.

واستطرد أن شقيقته الأخرى "فاطمة" 23 عامًا، أُصيبت بكسر في العمود الفقري استدعى خضوعها لعملية تركيب فقرة، ما تسبب في إصابتها بشلل رباعي جراء الحادث.

واختتم "إسلام" في حديثه لـ"مصراوي"، أن شهود العيان أكدوا أن المتهم كان تحت تأثير المواد الكحولية وقت وقوع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتسبب في حادث المقطم المروع، أثناء قيادته سيارة في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.