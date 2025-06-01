كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتبسيط حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها في هذا الصدد، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على مختلف أقسام الإدارة بمحافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لهم، بما يعكس التزام الوزارة بنهجها الإنساني واحترامها الكامل لحقوق الإنسان.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن داخل مقراتها، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بصورة سريعة وميسّرة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، إيمانًا منها بأن ذلك يمثل أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار حرصها المستمر على مراعاة حقوق الإنسان وتقديم أفضل سبل الدعم والتيسير للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.