كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة زينة، والذي تتهم فيه نجل رجل أعمال بمطاردة نجليها بواسطة كلب داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة نتيجة سقوطهما أثناء محاولتهما الفرار من الكلب.

وتستمع النيابة اليوم، لأقوال نجل رجل الأعمال في ضوء الاتهام الموجه إليه من الفنانة زينة، بإطلاق كلب شرس على طفليها، وهو ما تسبب في ذعرهما وإصابتهما.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الفنانة زينة، بعد استماعها لأقوالها كمقدمة بلاغ، كما وجهت لها تهمة السب بحق والدة الطفل المتهم، وأخلت سبيلها بضمان محل إقامتها.

وروت الفنانة خلال تحقيقات استمرت نحو 5 ساعات تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن نجل رجل الأعمال أطلق كلبه على طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، عقب مشاجرة داخل ملعب كرة قدم خماسي بسبب رفضهما مغادرة الملعب قبل انتهاء مدة الحجز.

في المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ ضد الفنانة زينة، اتهمها فيه بمحاولة دهس نجله بسيارتها داخل الكمبوند عقب الواقعة، ما أدى إلى إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا متبادلًا من الطرفين، وانتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الأطراف المتنازعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟