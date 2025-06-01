إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أداء قائد سيارة لحركات استعراضية في العجوزة

03:22 م الأحد 01 يونيو 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خلال مشاركته في موكب زفاف بمنطقة العجوزة بالجيزة، مما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية العجوزة محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية