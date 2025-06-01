الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أداء قائد سيارة لحركات استعراضية في العجوزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية خلال مشاركته في موكب زفاف بمنطقة العجوزة بالجيزة، مما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.