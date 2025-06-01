كتب- أحمد أبو النجا:

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بفتح تحقيق عاجل في المخالفات الجسيمة التي رصدها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال زيارته التفقدية لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر. وكلف سيادته النيابة الإدارية بالأقصر (القسم الثاني) بسرعة مباشرة التحقيقات، وعرض نتائجها فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأحال وزير الثقافة كلاً من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إضافة إلى مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بالفرع، إلى التحقيق الفوري، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

جاء ذلك على خلفية ما تبين من قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم ورفع الكفاءة بقصر ثقافة الطفل، بالحفر لعدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، في ظروف يُشتبه بأنها بهدف التنقيب عن آثار، وسط غياب تام للقائمين على الموقع من مسؤولي فرع الثقافة والإقليم التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتفقد الوزير المنشآت الثقافية بالأقصر ضمن جولته بمحافظات الصعيد، والتي بدأها من محافظة سوهاج عقب افتتاحه قصر ثقافة مدينة أخميم، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية التابعة للهيئة.