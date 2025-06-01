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ارتدى "نقابًا" وتسوّل في الهرم.. إحالة عاطل للمحاكمة

02:00 م الأحد 01 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب - صابر المحلاوي:

أحالت جهات التحقيق بالنيابة العامة عاطلًا إلى المحاكمة، بعد ضبطه متلبسًا بممارسة أعمال التسول متخفيًا في زي نسائي مرتديًا النقاب، بمنطقة الهرم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي، يفيد بالاشتباه في شخص يتجول بطريقة مثيرة للريبة مرتديًا ملابس نسائية ونقابًا بأحد شوارع المنطقة.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ، تم ضبط المتهم، وتبين من الفحص أنه عاطل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وكان يتنكر في هيئة امرأة بهدف استجداء المارة وجمع المال من أعمال التسول.

اتخذت الأجهزة الأمنية المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ ما يلزم قانونًا في حقه.

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