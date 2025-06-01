قوافل المحافظات.. استخراج 6505 بطاقة رقم قومي و23 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل متنقلة مُجهزة فنياً ولوجستياً إلى عدد من المحافظات، بهدف تقديم كافة الخدمات التي يوفرها القطاع، خاصة استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة.

وقد شملت القوافل محافظات: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، وأسفرت جهودها عن استخراج عدد (6505) بطاقات رقم قومي، وعدد (23715) مصدراً مميكناً، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

وفي ضوء الإقبال الكبير على هذه القوافل، تقرر استمرار عملها في المحافظات المشار إليها اعتباراً من 31 مايو 2025، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات القطاع بسهولة ويسر.

كما يواصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، استقبال اتصالات المواطنين عبر الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات الفورية في أماكن تواجدهم من خلال:

الرقم المختصر (15340) لتلقي الطلبات الجماهيرية، والرقم (15341) لطلبات كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء.

وقد تم تلبية مختلف الطلبات فورياً، مما أسفر عن استخراج وتوصيل (1013) بطاقة رقم قومي، و(107) مصدرات مميكنة.

وفي السياق ذاته، استجاب القطاع لعدد من الالتماسات الإنسانية، حيث تم إيفاد مأموريات خاصة إلى منازل ومستشفيات عدد (52) حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وبعض الأندية الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم بطاقات لـ(289) مواطناً.

من جهة أخرى، يواصل المركز النموذجي استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (380) مواطناً ومواطنة.

وقد لاقت هذه الجهود استحساناً واسعاً من قبل المواطنين، لما لها من أثر إيجابي في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ويأتي ذلك تأكيداً لحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متميزة، في إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي لأجهزتها الأمنية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.