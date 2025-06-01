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"استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور

03:25 ص الأحد 01 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
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  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
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كتب- أحمد عادل:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل استمر نحو 3 ساعات، بعدما اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل سوق السيراميك المجاور للطريق الدائري بمنطقة المرج.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم في سوق السيراميك بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت القوات مدعومة بسيارات الإطفاء.

ونجحت القوات في السيطرة على النيران، التي تصاعدت بشكل كثيف نتيجة طبيعة المواد المخزنة، دون وقوع إصابات بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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