10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في سوق السيراميك بالمرج- صور



كتب- أحمد عادل:

دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الذكاة.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتُجري قوات الحماية المدنية حاليًا عمليات محاصرة النيران، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المخازن لتأمين المواطنين والمارة، مع استمرار جهود الإطفاء.

كانت منطقة المرج، قد شهدت مع بداية اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الذكاة، ما تسبب في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، واستنفار الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية.