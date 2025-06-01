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"ألسنة اللهب أضاءت السماء".. حريق هائل في سوق السيراميك بالمرج- صور

01:44 ص الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
  • عرض 5 صورة
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  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
  • عرض 5 صورة
    حريق هائل داخل سوق السيراميك
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كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة المرج، مع بداية اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الذكاة، ما تسبب في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، واستنفار الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية.

فور تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا باندلاع النيران، تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتُجري قوات الحماية المدنية حاليًا عمليات محاصرة النيران، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المخازن لتأمين المواطنين والمارة، مع استمرار جهود الإطفاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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