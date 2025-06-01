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"الأهالي سلموه".. لحظة القبض على المتسبب في حادث المقطم المأساوي- صور

12:49 ص الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ضبط المتسبب في حادث المقطم
  • عرض 6 صورة
    ضبط المتسبب في حادث المقطم
  • عرض 6 صورة
    ضبط المتسبب في حادث المقطم
  • عرض 6 صورة
    ضبط المتسبب في حادث المقطم
  • عرض 6 صورة
    ضبط المتسبب في حادث المقطم
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كتب- أحمد عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتسبب في حادث المقطم المروع، أثناء قيادته سيارة في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لحظة ضبط المتهم.

وكان عدد من المواطنين المتواجدين في موقع الحادث قد تحفظوا على المتهم داخل أحد المقاهي القريبة، بعد فراره من مكان التصادم، بسبب قيادته العكسية التي تسببت في الكارثة.

وأصيب المتهم بكدمات بسيطة متفرقة جراء الحادث، وسلم المواطنون المتهم إلى الأجهزة الأمنية فور وصولها إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهم كان تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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