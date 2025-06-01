كتب- أحمد عادل:

شهد كورنيش المقطم حادثًا مأساويًا، حيث اصطدمت سيارة ماركة "دودج" كانت تسير بسرعة جنونية عكس الإتجاه، ويقودها شقيق ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

ووثّق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لحظة التصادم المروع بين سيارة "دودج" وأخرى ملاكي، وحصل عليه موقع "مصراوي".

وأظهر الفيديو سيارة ضخمة من طراز "دودج" تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، بينما كانت السيارة الأخرى، بيضاء اللون، تسير في الاتجاه الصحيح.

وحاول قائد السيارة الملاكي تفادي الاصطدام، إلا أن قائد سيارة "الدودج" اصطدم بها مباشرة، ما أسفر عن مصرع سيدة مسنة كانت تجلس في المقعد الأمامي، وزوج ابنتها الذي كان يقود السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، تبين من التحريات الأولية أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.