3 حالات اختناق في حريق شقة بحلوان

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بحلوان 3 حالات اختناق، مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمنطقة موقف عرب غنيم.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين اشتعال شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 أدوار بشارع أحمد بدوي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة وأسفرت النيران عن إصابة 3 أفراد شرطة من طاقم الإطفاء بحالات اختناق.