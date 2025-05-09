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3 حالات اختناق في حريق شقة بحلوان

10:42 م الجمعة 09 مايو 2025

حريق داخل شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بحلوان 3 حالات اختناق، مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمنطقة موقف عرب غنيم.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين اشتعال شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 أدوار بشارع أحمد بدوي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة وأسفرت النيران عن إصابة 3 أفراد شرطة من طاقم الإطفاء بحالات اختناق.

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