حريق يلتهم مصنع ملابس في حلوان.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

كتب- صابر المحلاوي:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، داخل مصنع ملابس بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على وجه السرعة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في أحد المصانع الواقعة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وبدأت قوات الحماية المدنية جهودها في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، وجارٍ التأكد من عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما بدأت الأجهزة المعنية فحص أسباب الحريق وملابساته.