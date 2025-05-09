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صغير على القتل.. جريمة ضحيتها سوداني مهشم الرأس بالجيزة

10:38 م الجمعة 09 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

قُتل صبي سوداني مهشم الرأس إثر مشاجرة بالجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بكفر طهرمس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بجوار التأمين الصحي، وتبين بالفحص أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سقط على إثرها صبي قتيلا إثر إصابته بالرأس.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.

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