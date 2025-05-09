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50 ثانية رعب داخل سنتر تعليمي.. 3 أشخاص يشرعون في ذبح طالب ثانوي بالزاوية

09:08 م الجمعة 09 مايو 2025
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كتب – رمضان يونس:

مقطع فيديو لم يتجاوز 50 ثانية، رصدته كاميرا مراقبة، كشف عن حادث مأساوي جرى داخل أحد سناتر الدروس الخصوصية في حي الزاوية الحمراء الشعبي، كاد أن ينتهي بجريمة قتل بحق طالب في المرحلة الثانوية العامة.

بداية الواقعة، بلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة، من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال طالب ثانوي عام مصاب بجرح غائر في الرقبة، إثر ادعائه اعتداء 3 أشخاص عليه داخل سنتر دروس خصوصية، قبل دخوله حصة المادة الأجنبية الأولى "إنجليزي"، و الإعتداء عليه بـ"كتر".

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قوة أمنية من رجال مباحث القسم انتقلت إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الطالب بجرح غائر في الرقبة، استدعى إجراء خياطة طبية بـ85 غرزة، يخضع على إثرها لرحلة علاج مدتها 21 يومًا، وفق ما أكده التقرير الطبي المبدئي الموقع على الطالب.

جرى القبض على أحد المتهمين الذين ظهروا في الفيديو من قبل ضباط المباحث، وجارٍ القبض على الباقين الهاربين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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شروع في قتل طالب ثانوي لنيابة العامة لزاوية الحمراء لأمن من القاهرة التعدى على طالب ثانوي
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