بعد بيان نقابة المهندسين الحاسم.. متهم جديد في كارثة خط غاز أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

بعد بيان حاسم أصدرته نقابة المهندسين كشفت فيه عن تفاصيل انفجار خط غاز أمام جامعة نوال بمدينة السادس من أكتوبر الذي نتج عنه 19 ضحية (6 وفيات - 13 مصابا)، ضمت أوراق القضية متهمًا جديدا بخلاف سائق اللودر.

قوة من قسم أول أكتوبر ألقت القبض على مهندس بشركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحفر بمكان الحادث وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت أمس الخميس نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز.

وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين.

وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات.

وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث.