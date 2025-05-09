حريق بحظيرة مواشي يمتد إلى مصنع ملابس بالتبين

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل حظيرة مواشي وامتدت نيرانه إلى مصنع ملابس مجاور بالتبين جنوب العاصمة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بكفر العلو.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين اشتعال النيران في حظيرة مواشي وامتد إلى مصنع ملابس مكون من 4 طوابق.

ويعمل رجال الإطاء على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.