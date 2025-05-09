رعب في أكتوبر.. قتيل ممزق الصدر والبطن ملقى بالشارع

كتب - محمد شعبان:

جثة قتيل ممزق البطن والصدر في الشارع أثارت حالة من الرعب بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بالحي السادس خلف موقف سيارات الفيوم.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن المجني عليه تلقى طعنات بالصدر والبطن، وتخلص الجاني منها بالشارع بالمنطقة الصناعية.

أودعت الشرطة الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وطلبت تحريات المباحث.