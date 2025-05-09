عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق أتوبيس مدرسة يسير عكس الاتجاه في التجمع



كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام سائق أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مما عرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص، تم تحديد الأتوبيس وتبين أنه تابع لإحدى المدارس الخاصة، ويقوده شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما وردت.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد الأتوبيس وسائقه.