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ضبط مواد مخدرة بـ3.5 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية

12:41 م الجمعة 09 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط عناصر إجرامية متورطة في جلب المواد المخدرة والاتجار بها.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لملاحقة وضبط مهربي المواد المخدرة والقائمين على ترويجها داخل البلاد.

أسفرت العملية عن ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، قُدّرت قيمتها المالية بحوالي 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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ضبط مواد مخدرة عناصر إجرامية جلب مخدرات
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