سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر



كتب - علاء عمران:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه، تحصّلا عليها من نشاطهما في تهريب ونقل المواد المخدرة خارج البلاد، وذلك عبر شراء عقارات وسيارات بمدينة نصر.

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أن المتهمَين – وهما يحملان جنسية إحدى الدول – حاولا إضفاء طابع قانوني على أموال غير مشروعة، جراء نشاطهما الدولي في تجارة المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في نطاق قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والآيس، وعدد من الأقراص المخدرة، وسيارتين، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

قدّرت القيمة المالية التي سعى المتهمان لغسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.