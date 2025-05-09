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تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"

12:01 ص الجمعة 09 مايو 2025

السيارة المتفحمة

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كتب - محمد شعبان:

تفحمت سيارة نقل ونجا قائدها أعلى الطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة قبل بوابة حلوان.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال سيارة نقل بطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة حلوان بنحو 5 كيلومترات وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

في سياق آخر، اندلع حريق داخل مطعم أسماك أسفل عقار من 5 أدوار بالحى الأول المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد.

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حريق حريق سيارة تفحم سيارة الجيزة بوابة حلوان الصحراوي الشرقي
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