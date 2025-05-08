القبض على زوجين وابنهما بسبب فيديو طفل المرج

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدى أهلية أحد الأطفال على طفل آخر بالضرب وإحداث إصابته بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة قسم شرطة المرج؛ بسبب مشاجرة بين الطفلين حال لهوهما

بالانتقال والفحص تم التقابل مع ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم ) وبمناقشتها قررت بتعدى والدى أحد الأطفال على نجلها بالضرب بالأيدى أثناء مشاجرة بين الطفلين حال لهوهما، مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها.

حددت الشرطة مرتكبي الواقعة وضبطتهم وهم كل من: سائق وزوجته وابنهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.