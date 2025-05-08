هل قُتلت روان ناصر طالبة جامعة الزقازيق؟.. شاهد عيان يقلب الموازين أمام النيابة

كتب - محمد شعبان:

مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها التحقيقات في وفاة روان ناصر الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد مباني بالجامعة.

تفريغ كاميرات المراقبة أثبت صعود فتاة الزقازيق بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.

وحول ووجود شبهة جنائية في الوفاة، أكد زميلها رؤيتها لها حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص برفقتها وقت وقوع الحادث.

وفي وقت ترددت أنباء عن تأخر القائمين على الجامعة في إسعافها أو منع الطلاب من مساعدتها، قال شهود عيان من الطلاب أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرعوا إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة.

وتحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة الي المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان وثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.