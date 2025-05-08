في 48 ساعة.. حالة اعتداء جنسي ثانية ضحيتها طفلة بالوراق

كتب- محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على اتهام مزارع بهتك عرض طفلة لم تتجاوز العشر سنوات بالوراق حتى تكرر المشهد بنفس الدائرة لكن هذه المرة ضحيتها تلميذة أفقدها عمها عذريتها.

الطفلة مكة واجهت ذئبا بشريا داخل عشة وسط أشجار التوت لكن ضحية اليوم تلميذة بالمرحلة الابتدائية استغل عمها تواجد الأب والأم في العمل ليعتدي عليها دون رحمة.

الأم لاحظت تغير سلوك صغيرتها وتدهور صحتها فاصطحبتها إلى الطبيب الذي صدمها بالحقيقة المُرة لتتحرك بعدها إلى قسم شرطة الوراق لتحرير محضر ضد العم وفقًا لرواية ابنتها.

التحريات أكدت صحة أقوال الطفلة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم "فرد أمن" وأقر بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.