رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة خمسيني متعفنة داخل منزل بالحوامدية.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من منزل بدائرة المركز.

التحريات الأولية بينت أن الجقة لشخص يدعى "محمد.ع." 54 عاما، عُثر على جثته في حالة تعفن ونقله الأهالي إلى ثلاجة المستشفى.

النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف حكمدار الجيزة.