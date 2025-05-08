"استدرجته عشيقته".. حيثيات الحكم على سيدة و4 آخرين لاتهامهم بخطف شخص في الجيزة

كتب- أحمد عادل

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على سيدة و4 آخرين لاتهامهم بخطف شخص وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي والكارت المصرفي الخاص به، بالسجن 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على على، معوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النائب العام إسلام خالد علي، وأمانة سر خالد شعبان.

وجاء في حيثيات المحكمة، حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، استخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فى أن المجنى علية "طارق م." تربطه علاقة عاطفية مع المتهمة الأولى "عزة رمضان"، وتطورت العلاقة بينهما وطلبت منه إحضار أحد المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته (خاتم) لاعطائها لها لمرورها بضائقة مالية، وقامت باستدراجه لأحد المنازل لإقامة علاقة غير شرعية مع بعضهما وعند حضوره للمنزل وجدها وصحبتها باقى المتهمين.

وتابعت الحيثيات، أنه قام الجميع بالاعتداء عليه بالضرب وأحتحجزوه حتى الساعة 7 صباحًا لعدم إحضاره الخاتم المتفق عليه مع المتهمة الأولى، واستولوا على شنطه خاصه بداخلها هاتفه المحمول والفيزا ومبلغ مالى ثلاثمائة جنية، وتمكنوا كرهًا عنه توقيعه وبصمته على إيصالات أمانة على بياض وقاموا بتصويره أثناء الإعتداء عليه بالضرب وتوقيعه على الإيصالات.

وحيث كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت كما أوردتها مما لا تناقض فيه أو نفور وقد صحت وتساندت في إثبات إدانة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم كما حصلته المحكمة متكاملة الأركان و ثابتة بدليل صحيح وترسيخ ثبوت إدانتهم بها في عقيدتها واطمأن إليها وجدانها.

فلهذه الأسـباب، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من "عزة رمضان" و"مصطفى عبد الله" و"محمود أحمد" و"محمد أحمد"، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهم من اتهام ومصادرة المستندات المتحصلة من الجريمة والزمتهم المصاريف الجنائية.