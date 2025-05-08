أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت نيابة الهرم تحقيقاتها في واقعة مأساوية راحت ضحيتها رضيعة لم يتجاوز عمرها العام، بعدما تعرضت لتعذيب على يد والدتها وعشيقها داخل شقة بمنطقة الهرم، وانتهت حياتها متأثرة بإصابات بالغة شملت كسورًا وجروحًا وحروقًا.

وتلقت النيابة إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة، مصابة بإصابات متعددة، وادعت والدتها أنها سقطت من مكان مرتفع، غير أن تقرير الأطباء اشتبه في وجود شبهة جنائية بسبب طبيعة الإصابات، والتي شملت آثار ضرب وكي بالسجائر.

وكشفت التحريات التي تسلمتها النيابة من مباحث قسم شرطة الهرم، أن والدة الطفلة تربطها علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، وأنه يتردد على مسكنها بشكل متكرر منذ حبس زوجها على ذمة قضية سرقة بالإكراه، وأكدت التحريات أن المتهمين اعتادا تعذيب الرضيعة بسبب بكائها المستمر، ما كان يزعجهما أثناء تواجدهما معًا داخل الشقة.

وأوضحت التحقيقات أن الأم حاولت تضليل رجال الأمن بزعم تعرض طفلتها للسقوط، إلا أن فريق المباحث تمكن من ضبطها رفقة المتهم، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وقيامهما بالتعدي المتكرر على الطفلة ضربًا وكيًا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.