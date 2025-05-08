"الجثة تفحمت في العربية".. مأساة سيدة وحفيدتها وسط نيران خط غاز أكتوبر

كتب- أحمد عادل:

خطأ كارثي من سائق لودر أثناء الحفر في طريق الواحات بمدخل منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، تسبب في كسر خط الغاز بالمنطقة مما أدى إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 6 أشخاص و9 مصابين آخرين بينهم حالات خطرة.

وقالت "أيه محمد" أبنة شقيقة إحدى ضحايا انفجار خط الغاز، أن يوم الحادث تصادف وجود خالتها "ناهد أحمد" رفقة حفيدتها في مكان الانفجار، ولقت مصرعها إثر إصابتها بحروق بالغة، بينما ترقد الحفيدة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابعت أن الأسرة تعرفت على الجثة من السيارة بسبب التفحم الكامل للجثمان، بينما تركت الحفيدة السيارة بعد الانفجار وهرعت خارجها مما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة.

وناشدت نجلة شقيقة ضحية خط الغاز بضرورة محاسبة المقاول وسائق اللودر المتسبب في كسر خط الغاز وردمه دون إخطار الأجهزة الأمنية.

وكان "مصراوي" تحدث لزوجة التيك توكر "حذيفة المولى" وقت وقوع الحادث، وكانت في حالة إنهيار تام، وأشارت إلي أن زوجها وصديقه أصيبا بحروق بالغة الخطورة أثناء تواجده في مكان الانفجار، وطالبت بالدعاء له.

وتم إيداع "حذيفة" وصديقه داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات لعدة أيام، قبل أن يلقيا مصرعهما أمس على إثر إصابتهما.

وتواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بغرب سوميد، والتي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بحروق بالغة، نتيجة اندلاع حريق ضخم بالموقع.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، حيث تبين من الفحص الأولي وجود آثار احتراق شديدة بموقع الحفر، وغياب أي لوحات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز أو أعمال جارية بالمنطقة.