استدرجه أعلى سطح المنزل.. تحقيقات موسعة في اتهام طالب بهتك عرض طفل بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الطفل بالجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام مراهق بهتك عرض طفل أعلى سطح عقار بمدينة الشيخ زايد، حيث قررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الطفل المجني عليه لبيان ما تعرض له من إصابات.

وقررت النيابة استدعاء الطفل المجني عليه ووالديه لسماع أقوالهما حول الواقعة، وكلفت رجال المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة.

وتعرض طفل يدعى "ي" إلى هتك عرض في مدينة الشيخ زايد، بعدما استدرجه طالب جاره وانتهك براءته أعلى سطح عقار بالمنطقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ موظف باكتشافه تعرض طفله البالغ من العمر ١٠ سنوات لهتك عرضه من جاره بالمنطقة.

وأشارت التحريات إلى أنه تم اكتشاف الجريمة بعد دخول الطفل المجني عليه في حالة نفسية سيئة وتغير سلوكه وعندما تحدثت معه والدته أخبرها بما تعرض له على يد جاره.

وأضافت التحريات أن المتهم طالب بالمرحلة الإعدادية اعتاد رؤية الطفل المجني عليه أمام العقار الذي يسكنان به فقام باستدراجه أعلى سطح العقار وجرده من ملابسه وهتك عرضه دون مراعاة لصرخاته.

ونجحت مباحث الجيزة في القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.